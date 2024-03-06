تعديل واحد في تشكيلة ريال مدريد لمواجهة لايبزيغ في ثمن نهائي دوري الأبطال

أعلن مدرب نادي ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن تشكيلة فريقه لمواجهة ضيفه لايبزيغ، يوم الأربعاء، في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وقرر أنشيلوتي تغيير مركز فيديريكو فالفيردي من لاعب خط وسط على الجهة اليمنى إلى جناح أيسر وهو المركز الذي كان يشغله عادة البرازيلي رودريغو، الذي بقي على مقاعد البدلاء في لقاء اليوم.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

الدفاع: فيرلاند ميندي - ناتشو فيرنانديز - أنطونيو روديغر - داني كارفاخال.

الوسط: إدواردو كامافينغا - توني كروس - تشواميني.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - جود بيلينغهام - فيديريكو فالفيردي.

وكان ريال مدريد قد فاز ذهابا في ملعب لايبزيغ بهدف دون رد.

المصدر: RT