تعديل واحد في تشكيلة ريال مدريد لمواجهة لايبزيغ في ثمن نهائي دوري الأبطال
أعلن مدرب نادي ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن تشكيلة فريقه لمواجهة ضيفه لايبزيغ، يوم الأربعاء، في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.
وقرر أنشيلوتي تغيير مركز فيديريكو فالفيردي من لاعب خط وسط على الجهة اليمنى إلى جناح أيسر وهو المركز الذي كان يشغله عادة البرازيلي رودريغو، الذي بقي على مقاعد البدلاء في لقاء اليوم.
وجاءت تشكيلة ريال مدريد كالتالي:
حراسة المرمى: أندري لونين.
الدفاع: فيرلاند ميندي - ناتشو فيرنانديز - أنطونيو روديغر - داني كارفاخال.
الوسط: إدواردو كامافينغا - توني كروس - تشواميني.
الهجوم: فينيسيوس جونيور - جود بيلينغهام - فيديريكو فالفيردي.
📋✅ ¡Nuestro 𝗫𝗜 inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 6, 2024
🆚 @RBLeipzig#UCLpic.twitter.com/Mv7MTcMFOp
وكان ريال مدريد قد فاز ذهابا في ملعب لايبزيغ بهدف دون رد.
المصدر: RT