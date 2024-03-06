مدرب ليفربول يحسم موقف صلاح من التواجد في مباراة سبارتا براغ

حسم المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، موقف النجم المصري محمد صلاح، من التواجد مع "الريدز" في مباراة سبارتا براغ، غدا الخميس، في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وذكر الموقع الرسمي لليفربول، أن كلوب اختار قائمة من 23 لاعبا لمواجهة سبارتا براغ وكان من بينهم صلاح.

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وجاءت قائمة ليفربول كالآتي:

للدفاع: فان دايك، كوناتي، غوميز، كوانساه، روبرتسون، برادلي، تسيميكاس.

خط الوسط: ماك أليستر، إندو، إليوت، كلارك، ماكونيل، سوبوسلاي.

الهجوم: صلاح، نونيز، دياز، جاكبو، جوردون، موسيالوفسكي، كوماس.

ولم يخض صلاح أي مباراة مع ليفربول منذ منتصف فبراير الماضي بسبب معاناته من الإصابة، لكنه شارك اليوم الأربعاء بشكل عادي في التدريبات الجماعية لـ"الريدز" استعدادا لمواجهة سبارتا براغ.

المصدر: thisisanfield