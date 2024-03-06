أول تعليق لنادي العين الإماراتي على اشتباك جماهيره مع مشجعي النصر السعودي
أصدر نادي العين الإماراتي بيانا بعد واقعة الاشتباك بين جماهيره ومشجعي نادي النصر السعودي، عقب المباراة التي جمعت الفريقين الاثنين الماضي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وتداول مستخدمو منصة "إكس" مقاطع فيديو أظهرت اشتباكات بالأيدي بين بعض جماهير الفريقين، وذلك بعد نهاية المباراة بفوز العين بهدف نظيف سجله النجم المغربي سفيان رحيمي.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) March 4, 2024
اعتداء بعض مشجعي العين على مجلس جماهير النصر !!pic.twitter.com/HzE8qpxv5l
ونشر نادي العين بيانا على حسابه في منصة "إكس" للتعليق على تلك الاشتباكات، حيث قال إن "علاقة العين والنصر راسخة وتاريخية ولا يمكن أن تتأثر باجتهادات شخصية".
محظوظون برعاية واهتمام هزاع بن زايد ودعم ومتابعة سلطان بن حمدان..— نادي العين (@alainfcae) March 6, 2024
العضو المنتدب: علاقة العين والنصر راسخة وتاريخية ولا يمكن أن تتأثر باجتهادات شخصية#نادي_العينpic.twitter.com/ISEXPNHVnm
وأضاف: "الجهات الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية ضد المتسبب في الاحتكاك مع الجماهير".
واستطرد النادي الإماراتي في بيانه: "نرفض الخروج عن النص ونتعاون مع الشرطة والنيابة العامة لمواجهة الظواهر السالبة".
المصدر: RT