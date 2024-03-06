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أول تعليق لنادي العين الإماراتي على اشتباك جماهيره مع مشجعي النصر السعودي

الرياضة

أول تعليق لنادي العين الإماراتي على اشتباك جماهيره مع مشجعي النصر السعودي
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أصدر نادي العين الإماراتي بيانا بعد واقعة الاشتباك بين جماهيره ومشجعي نادي النصر السعودي، عقب المباراة التي جمعت الفريقين الاثنين الماضي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وتداول مستخدمو منصة "إكس" مقاطع فيديو أظهرت اشتباكات بالأيدي بين بعض جماهير الفريقين، وذلك بعد نهاية المباراة بفوز العين بهدف نظيف سجله النجم المغربي سفيان رحيمي.

ونشر نادي العين بيانا على حسابه في منصة "إكس" للتعليق على تلك الاشتباكات، حيث قال إن "علاقة العين والنصر راسخة وتاريخية ولا يمكن أن تتأثر باجتهادات شخصية".

وأضاف: "الجهات الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية ضد المتسبب في الاحتكاك مع الجماهير".

واستطرد النادي الإماراتي في بيانه: "نرفض الخروج عن النص ونتعاون مع الشرطة والنيابة العامة لمواجهة الظواهر السالبة".

المصدر: RT

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