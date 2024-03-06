أول تعليق لنادي العين الإماراتي على اشتباك جماهيره مع مشجعي النصر السعودي

أصدر نادي العين الإماراتي بيانا بعد واقعة الاشتباك بين جماهيره ومشجعي نادي النصر السعودي، عقب المباراة التي جمعت الفريقين الاثنين الماضي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وتداول مستخدمو منصة "إكس" مقاطع فيديو أظهرت اشتباكات بالأيدي بين بعض جماهير الفريقين، وذلك بعد نهاية المباراة بفوز العين بهدف نظيف سجله النجم المغربي سفيان رحيمي.

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اعتداء بعض مشجعي العين على مجلس جماهير النصر !!pic.twitter.com/HzE8qpxv5l — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) March 4, 2024

ونشر نادي العين بيانا على حسابه في منصة "إكس" للتعليق على تلك الاشتباكات، حيث قال إن "علاقة العين والنصر راسخة وتاريخية ولا يمكن أن تتأثر باجتهادات شخصية".

محظوظون برعاية واهتمام هزاع بن زايد ودعم ومتابعة سلطان بن حمدان..



العضو المنتدب: علاقة العين والنصر راسخة وتاريخية ولا يمكن أن تتأثر باجتهادات شخصية#نادي_العينpic.twitter.com/ISEXPNHVnm — نادي العين (@alainfcae) March 6, 2024

وأضاف: "الجهات الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية ضد المتسبب في الاحتكاك مع الجماهير".

واستطرد النادي الإماراتي في بيانه: "نرفض الخروج عن النص ونتعاون مع الشرطة والنيابة العامة لمواجهة الظواهر السالبة".

المصدر: RT