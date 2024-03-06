رابطة الدوري الإسباني تعاقب بيلينغهام بعد طرده من مباراة فالنسيا

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء إيقاف نجم نادي ريال مدريد الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام لمباراتين وتغريمه 660 يورو، بعد طرده من مباراة فالنسيا.

وبحسب ما جاء في بيان الرابطة، فإن السبب في عقوبة النجم الإنجليزي جاءت بسبب إظهاره "الغضب أو عدم الاحترام تجاه الحكام أو المديرين أو الهيئات الرياضية".

🚨🚨| OFFICIAL: Jude Bellingham has been suspended for two matches.



In addition, there is a fine of €700 on Real Madrid and €660 on Jude Bellingham. pic.twitter.com/dvZKGjsfnl — CentreMadrid. (@centreofmadrid) March 6, 2024

وبناء على العقوبة سيغيب بيلينغهام عن المواجهتين المقبلتين لريال مدريد ضد سيلتا فيغو وأوساسونا في الدوري.

وشهدت مباراة ريال مدريد وفالنسيا التي أقيمت السبت الماضي ضمن منافسات الدوري الإسباني أحداثا مثيرة، فبعدما كان الريال متخلفا بهدفين، عاد من بعيد وأدرك التعادل 2-2 ثم اعتقد بيلينغهام أنه خطف هدف الفوز للمتصدر في الوقت بدل الضائع، لكن الحكم لم يحتسبه لأنه أطلق صافرة النهاية خلال العرضية التي سجل منها الإنجليزي الهدف برأسه.

وأشعلت هذه الواقعة غضب لاعبي الريال، لاسيما بيلينغهام الذي طرد بسبب ذلك في قرار أثار جدلا في وسائل الإعلام كما حال الهدف الملغي.

المصدر: insidesport + وكالات