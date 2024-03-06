جمهور الهلال السعودي يبدع في رسم "تيفو" عالمي (صور + فيديو)
رفعت جماهير نادي الهلال السعودي "تيفو" رائعا قبل انطلاق المواجهة أمام اتحاد جدة في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.
وفور دخول لاعبي الهلال أرض الملعب، رفعت جماهير "الزعيم" "التيفو" الذي أظهر شخصا ملثما يحمل شعار الهلال، وكأنه يتوعد لاعبي الاتحاد.
وعلق الحساب الرسمي للهلال على الصور، قائلا: "القوة الزرقاء في المملكة أرينا".
📍#القوة_الزرقاء في #المملكة_أرينا 😍💙#الهلالpic.twitter.com/s9BDVL90yF— القوة الزرقاء (@fans_of_alhilal) March 5, 2024
وتبين أن التيفو كان صورة لعلي البليهي مدافع الفريق به قناع عليه شعار الفريق، ليقوم اللاعب الدولي بعد ذلك بالتوجه نحو المدرج لتحية الجماهير.
جماهير الهلال تُبدع 🤩— 365Scores Arabic (@365scoresarabic) March 5, 2024
تيفو جماهير الهلال لعلي البليهي في الكلاسيكو أمام الاتحاد وتحية البليهي للجماهير 👏🔥#الهلال#الاتحاد#دوري_أبطال_آسيا#البليهي#بنزيما#ميتروفيتشpic.twitter.com/XK34t3PISo
ووضع الهلال السعودي قدما في الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه على الاتحاد 2-0 في ذهاب الدور ربع النهائي للمسابقة القارية.
وسجل ثنائية الهلال، المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش (من ركلة جزاء) والدولي السعودي سالم الدوسري في الدقيقتين 40 و42.
ويلتقي الفريقان الثلاثاء المقبل إيابا في جدة.
المصدر: "RT+ وسائل إعلام"