جمهور الهلال السعودي يبدع في رسم "تيفو" عالمي (صور + فيديو)

رفعت جماهير نادي الهلال السعودي "تيفو" رائعا قبل انطلاق المواجهة أمام اتحاد جدة في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.

وفور دخول لاعبي الهلال أرض الملعب، رفعت جماهير "الزعيم" "التيفو" الذي أظهر شخصا ملثما يحمل شعار الهلال، وكأنه يتوعد لاعبي الاتحاد.

وعلق الحساب الرسمي للهلال على الصور، قائلا: "القوة الزرقاء في المملكة أرينا".

وتبين أن التيفو كان صورة لعلي البليهي مدافع الفريق به قناع عليه شعار الفريق، ليقوم اللاعب الدولي بعد ذلك بالتوجه نحو المدرج لتحية الجماهير.

إقرأ المزيد

ووضع الهلال السعودي قدما في الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه على الاتحاد 2-0 في ذهاب الدور ربع النهائي للمسابقة القارية.

وسجل ثنائية الهلال، المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش (من ركلة جزاء) والدولي السعودي سالم الدوسري في الدقيقتين 40 و42.

ويلتقي الفريقان الثلاثاء المقبل إيابا في جدة.

المصدر: "RT+ وسائل إعلام"