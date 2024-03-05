باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ يتأهلان إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

بلغ باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا بفوز الأول على مضيفه ريال سوسييداد 2-1 والثاني على ضيفه لاتسيو 3-0 يوم الثلاثاء في إياب ثمن النهائي.

وأحرز النجم كيليان مبابي هدفي سان جيرمان في الدقيقتين 15 و56، رافعا رصيده الى ستة أهداف في المركز الثاني على لائحة الهدافين هذا الموسم، وإلى 46 هدفا في المسابقة القارية، فيما سجل ميكل ميرينو الهدف الوحيد لسوسييداد (89).

وكان مبابي، سجل الهدف الأول في الثنائية النظيفة التي حسم بها النادي الباريسي مباراة الذهاب أمام ريال سوسييداد قبل ثلاثة أسابيع.

في المباراة الثانية، سجل هاري كين (في الدقيقتين 39 و66)، وتوماس مولر (45+2) أهداف البايرن حامل لقب المسابقة القارية ست مرات آخرها عام 2020.

Kane & Müller turn tie for Bayern 🔴#UCLpic.twitter.com/2DQlLy1OPr — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 5, 2024

وبهذا الفوز، عوض البايرن خسارته ذهابا أمام لاتسيو بهدف دون رد ليحجز مقعده في ربع النهائي.

المصدر: RT