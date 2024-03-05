جورجينا تنهي الجدل بشأن زواجها من رونالدو (فيديو)

أنهت جورجينا رودريغيز، شريكة كريستيانو رونالدو حالة الجدل التي أثارتها طوال الـ24 ساعة الماضية حول احتمالية زواجها من النجم البرتغالي.

ونشرت جورجينا الاثنين عبر خاصية "القصص" على حسابها في موقع "إنستغرام"، صورة تبدو كأنها بطاقة لدعوة زفاف، وكتبت عليها: "غدا الساعة 7 مساء، مع إضافة صورة لقلب".

وخلال الـ24 ساعة الماضية، انتشرت العديد من التفسيرات لصورة جورجينا، تعلقت جميعها باحتمالية زواجها من رونالدو بعد ثمانية أعوام من ارتباطهما.

ولكن مع حلول ساعة الحدث مساء اليوم الثلاثاء، نشرت جورجينا فيديو قصيرا عبر خاصية "القصص" على حسابها في موقع "إنستغرام"، وكانت تروج لإحدى ماركات العطور العربية السعودية.

وقالت جورجينا في الفيديو بالعربية: "مرحبا لافيرن"، قبل أن تكمل بالإنجليزية: "أنا قادمة"، مع التنويه لمتابعة "لافيرن" ومشاهدتها عبر "سناب شات".

يذكر أن علاقة جورجينا مع رونالدو بدأت عام 2016 وأسفرت عن إنجاب طفلتين، علما بأن "الدون" لديه ثلاثة أطفال آخرين.

المصدر: وكالات