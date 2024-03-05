الاتحاد الإيطالي يوقف غندوزي بعد طرده من مواجهة ميلان

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم إيقاف لاعب لاتسيو الدولي الفرنسي ماتيو غندوزي لمباراتين بسبب طرده من مباراة فريقه أمام ميلان (0-1) الجمعة الماضي في المرحلة الـ27 من الدوري.

وأوضحت الرابطة في بيان يوم الثلاثاء، أن غندوزي عوقب "لرد فعله على خطأ ارتكب ضده ودفع لاعبا منافسا بكلتا يديه على صدره وظهره".

وطرد ثلاثة لاعبين من لاتسيو في النهاية المجنونة للقمة ضد ميلان بينهم غندوزي.

وخسر نادي لاتسيو الذي أنهى المباراة بثمانية لاعبين، بهدف وحيد، وتراجع إلى المركز التاسع في الدوري.

وسيغيب غندوزي عن مباراتي لاتسيو المقبلتين في الدوري ضد أودينيزي الاثنين المقبل وفروزينوني في 16 مارس الحالي.

ويخوض لاتسيو مساء اليوم الثلاثاء مباراة حاسمة ضد بايرن ميونخ في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات