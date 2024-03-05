تاليسكا يعلن نهاية موسمه مع نادي النصر السعودي

أعلن مهاجم نادي النصر السعودي لكرة القدم، البرازيلي أندرسون تاليسكا، يوم الثلاثاء انتهاء موسمه مع فريق العاصمة الرياض بسبب الإصابة.

وكتب تاليسكا (30 عاما) الذي يحمل ألوان النصر منذ 2021، في حسابه على منصة "إكس": "أتوجه إلى إيطاليا لمواجهة تحد آخر. ابدأ رحلة التغلب على خلع العضلة المستقيمة الفخذية".

Rumo à Itália🇮🇹 para encarar mais um desafio 💪! Hoje inicio uma jornada de superação para tratar uma desinserção do músculo Reto Femoral. Agradeço demais ao apoio dos fãs e ao suporte do clube nesse momento 🙏. A lesão faz parte do esporte, mas minha determinação é ainda… pic.twitter.com/VwKQAAmEG9 — Andersontalisca (@talisca_aa) March 5, 2024

وتابع اللاعب السابق لغوانغجو إيفرغراندي الصيني، منشوره المرفق بصور وهو يمشي على عكازات "الإصابة جزء من الرياضة لكن تصميمي أعظم! تبدأ رحلة التعافي الآن، وأعدكم بالعودة أقوى الموسم المقبل للمساهمة أكثر في نجاحات النصر. أعول على دعمكم في هذه الرحلة!".

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وكان تاليسكا تعرض للإصابة في التدريب قبل الأخير قبل مواجهة النصر ضد العين الإماراتي (0-1) أمس الاثنين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، مما دفع المدرب البرتغالي لويس كاسترو إلى استدعاء السنغالي ساديو ماني لتعويض غياب المهاجم البرازيلي.

ويشكل غياب تاليسكا عن نهاية الموسم ضربة كبيرة للنصر ثاني ترتيب الدوري السعودي بفارق تسع نقاط عن الهلال.

ويحتل تاليسكا المركز الثالث في ترتيب الهدافين في الدوري السعودي لهذا الموسم، إذ سجل 16 هدفا، بفارق ستة عن زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو وثلاثة عن الصربي ألكسندر ميتروفيتش (الهلال).

المصدر: وكالات