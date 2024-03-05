أول تعليق لمدرب ريال مدريد على طرد بيلينغهام من لقاء فالنسيا

دافع مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي عن نجمه الإنجليزي جود بيلينغهام الذي طرد السبت الماضي بسبب احتجاجه على إلغاء هدف له في التعادل مع فالنسيا (2-2) في الدوري الإسباني.

وبعدما كان متخلفا بهدفين، عاد ريال مدريد من بعيد وأدرك التعادل أمام فالنسيا ثم اعتقد بيلينغهام أنه خطف هدف الفوز للمتصدر في الوقت بدل الضائع، لكن الحكم لم يحتسبه لأنه أطلق صافرة النهاية خلال العرضية التي سجل منها الإنجليزي الهدف برأسه.

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وأشعلت هذه الواقعة غضب لاعبي الريال، لاسيما بيلينغهام الذي طرد بسبب ذلك في قرار أثار جدلا في وسائل الإعلام كما حال الهدف الملغي.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عشية مواجهة الريال ولايبزيغ المقررة غدا الأربعاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، إن بيلينغهام "لاعب يحاول تقديم كل شيء على أرض الملعب، وهو يؤدي بشكل جيد جدا"، مضيفا "البطاقة الحمراء كانت خطأ، لقد كان محبطا بعض الشيء، لكنه لم يتلفظ بأي نوع من الإهانة".

كما هب لاعب الوسط الفرنسي إدواردو كامافينغا للدفاع عن زميله الإنجليزي، قائلا "بيلينغهام لم يهن أحدا. إنه أمر غريب للغاية، لم أر ذلك في كرة القدم من قبل، إنه أمر غريب جدا".

وذكرت وسائل إعلام إسبانية، أن ريال مدريد سيستأنف ضد البطاقة الحمراء التي حصل عليها هدافه بيلينغهام المتوقع أن يبدأ أساسيا غدا الأربعاء ضد لايبزيغ، مع طموح بإضافة المزيد إلى الأهداف الأربعة التي سجلها في خمس مباريات في دوري الأبطال هذا الموسم.

المصدر: وكالات