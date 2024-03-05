تفسير إشارة رونالدو للجماهير الإماراتية بعد مباراة "العين" و"النصر" (فيديو)
غصت منصات التواصل الاجتماعي بفيديو لكريستيانو رونالدو وهو يوجه إشارة "غامضة" للجماهير عقب نهاية مباراة فريقه النصر السعودي ضد العين الإماراتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
ووثقت الكاميرات فيديو لرونالدو خلال خروجه من ملعب المباراة وتوجهه إلى غرفة تغيير الملابس وهو يشير بيده لجماهير العين الإماراتي مبتسما وذلك عقب خسارة فريقه بهدف دون رد.
رونالدو يتوعد رونالدو يقوووول الوعد بملعبنا سترون من هو النصر ينتظركم جحححححيم العالمي🔥 pic.twitter.com/Er4OEQ4nsO— الكوتش عمار (@3m__s) March 4, 2024
وقال الإعلامي السعودي عبد العزيز المريسل المنتمي لنادي النصر، إن رونالدو يقصد بإشارته لجماهير العين المنتشية بفوز فريقها، أن الحسم سيكون في مباراة الإياب في ملعب "الأول بارك".
الأسطورة يقول #الوعد_الاول_بارك#الاياب_للعشاق_وليس_للمشجعين#ياويلهم_ياويلهم— عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) March 4, 2024
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ويستضيف النصر على ملعبه "الأول بارك" في الرياض، نادي العين الاثنين المقبل في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لتحديد المتأهل منهما للمربع الذهبي.
المصدر: RT