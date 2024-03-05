دوري أبطال أوروبا.. برنامج مباريات إياب الدور ثمن النهائي

تقام مساء اليوم الثلاثاء أول مباراتين ضمن إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم حيث يستضيف بايرن ميونخ نادي لاتسيو، ويلعب ريال سوسييداد ضد ضيفه باريس سان جيرمان.

وفي ما يأتي برنامج إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا ونتيجة مباريات الذهاب:

- الثلاثاء 5 مارس

بايرن ميونخ - لاتسيو (0-1)

ريال سوسييداد - باريس سان جيرمان (0-2)

- الأربعاء 6 مارس

مانشستر سيتي - إف سي كوبنهاغن (3-1)

ريال مدريد - لايبزيغ (1-0)

- الثلاثاء 12 مارس

أرسنال - بورتو (0-1)

برشلونة - نابولي (1-1)

- الأربعاء 13 مارس

أتلتيكو مدريد - إنتر (0-1)

بوروسيا دورتموند - أيندهوفن (1-1).

المصدر: RT