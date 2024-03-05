الشرطة تداهم مقر الاتحاد الكتالوني في برشلونة

بدأت شرطة إقليم كاتالونيا في برشلونة اليوم الثلاثاء تفتيش مقر الاتحاد الكاتالوني لكرة القدم.

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وداهم ضباط الشرطة الإقليمية مكاتب الاتحاد في وقت مبكر من الصباح، حيث لم يسمحوا للموظفين بالدخول.

وأكدت شبكة "Relevo "الإسبانية، أن الشرطة قامت بتفتيش مقر الإتحاد الكتالوني في برشلونة في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

وأضاف الموقع الإسباني: "لقد اقتحموا المبنى ولم يسمحوا للموظفين بالدخول أثناء التفتيش، حدثت اليوم عملية اقتحام من الشرطة لمبنى الاتحاد الكتالوني في مدينة برشلونة ومنعوا كل الموظفين من الدخول للمبنى حتي انتهاء عمليات التفتيش".

المصدر: "وكالات"