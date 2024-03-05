رابطة محترفي التنس تقبل استئناف الروسي روبلوف بعد إقصائه من بطولة دبي

أعلنت رابطة محترفي التنس يوم الثلاثاء أحقية الروسي أندريه روبلوف في الاحتفاظ بنقاط تصنيفه والجائزة المالية التي حصل عليها من بطولة دبي، مخصوما منها غرامة بقيمة 35 ألف يورو.

وجاءت تلك الخطوة بعد استئناف اللاعب الروسي ضد العقوبة التي تعرض لها جراء إقصائه من نصف نهائي دورة دبي بقرار من الحكم.

Andrey Rublev is defaulted from the Dubai semi-final, sending Alexander Bublik through to the #DDFTennis final pic.twitter.com/tclfcXxDYY — Tennis TV (@TennisTV) March 1, 2024

وطرد روبليف (26 عاما) المصنف خامسا عالميا خلال مباراته المحتدمة أمام الكازاخستاني ألكسندر بوبليك والنتيجة لصالح الأخير 6-7 و7-6 و6-5 بناء على شهادة حكم خط ادعى أنه سمع روبليف يهين زميله باللغة الروسية، وهو ما نفاه اللاعب الروسي.

وأفادت رابطة محترفي التنس في بيان "إجراءات الاستئناف أخذت في الاعتبار شهادات اللاعب والمسؤولين، بالإضافة إلى مراجعة جميع المواد المرئية والصوتية المتاحة".

وأضاف البيان: "خلصت لجنة الاستئناف إلى أنه بالإضافة إلى خسارة المباراة فإن العقوبات المعتادة المرتبطة بحالات الإقصاء، وتحديدا شطب نقاط التصنيف والحرمان من الجوائز المالية للبطولة بأكملها، ستكون غير متناسبة في هذه الحالة (حالة روبليف)".

وأكمل البيان أنه سيخصم مبلغ 35 ألف يورو من اللاعب الروسي، لانتهاكه القواعد التي أصدرها له الحكم بسبب سلوك غير رياضي.

ومن ناحيته، أصر روبليف على أنه كان يتحدث باللغة الإنجليزية وأنه لم يستخدم أي لغة بذيئة لكنه أقصي من دورة دبي.

وقال روبليف في منشور على منصة "إكس" "أريد أن أشكر لجنة الاستئناف في رابطة اللاعبين المحترفين للتنس لقبول استئنافي وتغيير القرار الأولي".

وأضاف الروسي مطالبا بتغيير القانون "آمل في أن تقوم رابطة اللاعبين المحترفين للتنس في المستقبل بإلقاء نظرة فاحصة على هذا القانون وإجراء تغييرات عليه، حتى لا يتمكن الحكم من فرض نتيجة المباراة من دون الحصول على دليل واضح وعدم السماح للاعب بمراجعة الفيديو".

يذكر أن روبليف تحصل على نحو 140 ألف يورو و200 نقطة بعد بلوغه نصف نهائي دورة دبي.

وسيبقى روبليف، بعدما ضمن الحفاظ على نقاط التصنيف الخاصة به في دبي، في المرتبة الخامسة ضمن التصنيف العالمي للاعبين المحترفين أمام الألماني الكسندر زفيريف.

المصدر: sportbox + وكالات