تصريح جديد من مدرب باريس سان جيرمان يثير الجدل حول مستقبل مبابي

حذر الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان من أن فريقه قد "تتعقد أموره" إن لم يدخل الثلاثاء وهو مستعد لمواجهة ريال سوسيداد في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وقال المدرب في مؤتمر صحفي يسبق مباراة سان جيرمان وريال سوسيداد إنه ينتظر من فريقه أن يكون "على قدر الموعد، وأن يتمكن من مواجهة المباراة كما فعل طوال الموسم".

وأضاف إنريكي "مسرح المباراة جذاب بمفرده لعيش تجربة مفعمة بالأمل ومحاولة التأهل إلى ربع النهائي".

وكان بي إس جي فاز على ملعبه في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.

وبخصوص التشكيل الذي سيدفع به، قال إنه يثق فقط فيما يراه في التدريبات وأنه لا ينظر إلى العمر أو الخبرة، بل مستوى اللاعبين.

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وتفادى إنريكي الرد على كل الأسئلة المتعلقة بما إذا كان سيدفع بكيليان مبابي أساسيا أم لا، في ظل التوتر الناجم عن إعلان اللاعب أنه سيرحل عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم، وانتقاله لنادي ريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل.

وقال أحد الصحفيين، مخاطبا إنريكي: "سابقا قلت إنه يتعين على الفريق اللعب بدون مبابي عاجلا أم آجلاً، هل هذا الأمر ينطبق أيضا على مباريات دوري أبطال أوروبا؟"

ورد مدرب النادي الباريسي، قائلا: "ربما نعم وربما لا، من يعلم؟"، في إشارة منه إلى إمكانية عدم البدء باللاعب البالغ 25 عاما أو استبداله قبل صافرة النهاية.

وعن المباراة قال: "مواجهات الإياب دائما صعبة، والنتائج فيها تكون أفضل من الذهاب، إن لم تدخل الملعب مستعدا، فقد يتعقد كل شيء".

وقال المدرب إن فريقه سيصارع على كل الكرات وسيسعى للفوز.

المصدر: "وكالات"