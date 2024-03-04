شبيه كريستيانو رونالدو يشعل مدرجات الرياض (فيديوهات)

خطف شاب شبيه للاعب البرتغالي ونجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو، الأنظار وحصد شعبية واسعة في مدرجات السعودية خلال حضوره إحدى المباريات في الرياض.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية، بالإضافة إلى عشاق نادي النصر، مقطع فيديو ظهر فيه الشاب الذي بدا أصغر سنا من النجم البرتغالي رونالدو ويشبهه كثيرا، وهو ويرتدي قميص لاعب النصر وبنفس قصة الشعر وقلد نفس حركاته، فيما تهافت الكثيرون لالتقاط الصور معه.

كما أظهر مقطع فيديو جمهور النصر وهو يتفاعل مع الشاب ويردد عبارة "سي" الشهيرة لكريستيانو، خلال تواجده داخل المدرجات.

إقرأ المزيد

المصدر: RT