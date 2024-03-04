تقديم المصحف الشريف كهدية لبيتكوفيتش بعد تعيينه على رأس الإدارة الفنية لمنتخب الجزائر (فيديو)

قدم أحد الصحفيين المصحف الشريف لفلاديمير بيتكوفيتش عقب أول مؤتمر صحفي يعقده المدرب السويسري بعد تعيينه على رأس الإدارة الفنية لمنتخب الجزائر الأول.

وأعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم في وقت سابق يوم الاثنين، أن بيتكوفيتش وقع عقدا لتدريب "محاربي الصحراء" حتى العام 2026 خلفا لجمال بلماضي، وعقد بعدها المدرب السويسري مؤتمرا صحفيا.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحد الصحفيين وهو يقدم لبيتكوفيتش بعد المؤتمر الصحفي، مصحفا وتمنى له "رمضان كريم".

Quand un journaliste offre à Vladimir Petković un Mes'haf et lui souhaite un bon ramadan.. 😂



🎥 @EMouhtarif via @faridmca1921pic.twitter.com/wGq90bKI4b — 𝗔𝗿𝗼𝗯𝗮𝘀𝗲𝗗𝘇𝗮𝗶𝗿 🇩🇿💫 (@arobasedzair2) March 4, 2024

وستكون المهمة الأساسية لبيتكوفيتش، قيادة الجزائر إلى نهائيات كأس العالم المقبلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك عام 2026، بعدما غابت عن النسختين الأخيرتين في روسيا (2018) قطر (2022).

وتتصدر الجزائر حاليا المجموعة السابعة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026، برصيد ست نقاط بفارق ثلاث نقاط عن بوتسوانا وغينيا وأوغندا وموزامبيق.

ويخوض "محاربو الصحراء" الجولتين الثالثة والرابعة ضد غينيا وأوغندا في الخامس والثامن من يونيو المقبل تواليا.

المصدر: RT