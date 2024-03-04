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برشلونة يتعرض لضربتين موجعتين قبل مواجهة حاسمة ضد نابولي

الرياضة

برشلونة يتعرض لضربتين موجعتين قبل مواجهة حاسمة ضد نابولي
Globallookpress
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أصيب ثنائي نادي برشلونة فرنكي دي يونغ وبيدري ومن المرجح غيابهما لأسابيع عدة وبالتالي عن مواجهة الإياب الحاسمة ضد نابولي الإيطالي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

ويعاني دي يونغ من التواء في الرباط الجانبي لكاحله الأيمن في حين تعرض بيدري لتمزق في العضلة الخلفية لساقه اليمنى خلال مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو أمس الأحد في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأقر مدرب نادي برشلونة، تشافي هرنانديز بعد مباراة أتلتيك بلباو، بالضربة القوية التي تعرض لها فريقه جراء إصابة لاعبيه بقوله "إنهما (دي يونغ وبيدري) لاعبان مؤثران في أسلوب لعبنا، لاعبان مهمان جدا وبطبيعة الحالي سنفتقدهما".

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ولم يكشف برشلونة عن فترة غياب لاعبيه لكن ربما تمتد إلى أكثر من شهر وبالتالي غيابهما عن مواجهة نابولي الأسبوع المقبل بحسب الصحف الإسبانية.

ومن المرجح أيضا أن يغيب بيدري تحديدا عن مباراتي منتخب بلاده إسبانيا ضد كولومبيا في لندن في 22 مارس الحالي وضد البرازيل على ملعب سانتياغو برنابيو بمدريد في 26 منه.

وهذه هي ثالث إصابة مماثلة يتعرض لها بيدري (21 عاما) هذا الموسم، كما أنها تاسع إصابة يتعرض لها منذ انضمامه إلى برشلونة صيف عام 2020، فخاض خلال هذه الفترة 72 مباراة وغاب عن 71 بسبب الإصابة.

المصدر: وكالات

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