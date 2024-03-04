تشكيلة النصر السعودي الأساسية لمواجهة العين الإماراتي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

أعلن المدير الفني لنادي النصر السعودي، البرتغالي لويس كاسترو، عن تشكيلة فريقه لمواجهة مضيفه العين الإماراتي مساء اليوم الاثنين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وشهدت تشكيلة نادي النصر، عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد غيابه عن فريقه في مواجهة الحزم في الجولة الماضية الدوري السعودي بسبب الإيقاف.

وجاءت تشكيلة النصر كالآتي:

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

خط الدفاع: عزيز بيهيتش – إيمريك لابورت ــ علي لاجامي ــ سلطان الغنام

خط الوسط: عبد الله الخيبري ــ عبد المجيد الصليهم ــ أوتافيو

خط الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو ــ أيمن يحيى.

ومن جانبه، قرر المدير الفني لنادي العين، الأرجنتيني هرنان كريسبو الدفع بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: خالد عيسى

خط الدفاع: الهاشمي- كوامي- يندر- إيريك.

وسط الملعب: يحيى- بارك- عباس

خط الهجوم: كاكو- سفيان رحيمي- ماتياس.

المصدر: RT