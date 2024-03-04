هل يدعي الإصابة؟.. أول رد للاتحاد المصري على طلب ليفربول إعفاء صلاح من المشاركة مع "الفراعنة"

أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، إيهاب الكومي أن سلامة محمد صلاح، نجم منتخب "الفراعنة" ونادي ليفربول الإنجليزي، هي الأهم حالياً، موضحا أن الاتحاد يتفهم موقف ليفربول.

وأرسل نادي ليفربول قبل أيام خطابا إلى اتحاد الكرة المصري، يطالبه فيه بإعفاء محمد صلاح من الانضمام للمعسكر المقبل لمنتخب مصر، خوفا من تفاقم إصابته، خاصة أن النجم المصري لا يشارك حاليا في مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي ويتم تجهيزه دون تسرع.

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وقال الكومي في تصريحات تلفزيونية: "في الأجندة الدولية توجد فترة محددة لاستدعاء اللاعبين المحترفين، وإذا تجاوزت هذا التوقيت لا يكون لديك حق في استدعاء أي محترف والنادي الخاص باللاعب لا يفرط فيه".

وأضاف: "محمد صلاح لاعب مهم وسلامته هي الأهم في الوقت الحالي، ليفربول قال إنه يتمنى على اتحاد الكرة والجهاز الفني أن يواصل صلاح البرنامج التأهيلي الخاص به هناك (في ليفربول)، لذلك يجب أن يتم تأهيل اللاعب جيدا، وأن يعالج بشكل صحيح، حتى يتعافى بشكل كامل".

وتابع: "اتحاد الكرة لا يفترض سوء النية بشأن صلاح، والأندية في أوروبا محترفة، لذلك من المستحيل أن يكون اللاعب سليما ويتم إخطار المنتخب بعكس ذلك".

وزاد: "صلاح أكثر اللاعبين حرصا على التواجد في معسكر منتخب مصر، ولم ولن يدعي الإصابة أبدا".

ويخوض منتخب مصر بطولة ودية بعد أسبوعين، مع منتخبات نيوزيلندا وتونس وكرواتيا، تحضيرا لتصفيات كأس العالم 2026.

المصدر: وكالات