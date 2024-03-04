مواجهة مرتقبة بين العين الإماراتي والنصر السعودي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

يتطلع النصر السعودي بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو للعودة بنتيجة إيجابية من ملعب هزاع بن زايد حين يلاقي يوم الاثنين مضيفه "العين" الإماراتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وتنطلق أحداث مباراة "العين" و"النصر" في تمام الساعة 19:00 بتوقيت السعودية، الـ16:00 بتوقيت غرينيتش.

ويجدد العين والنصر المنافسة بعدما التقيا في دور المجموعات لنسخة 2020، وتبادلا الفوز بعدما كسب الفريق السعودي على ملعب منافسه ذهابا 2-1، ورد الإماراتي التحية إيابا 1-0.

يوم المباراة في دوري أبطال آسيا ⚡️



الزعيم يستضيف فريق النصر ⚽️ #نادي_العين#دوري_أبطال_آسياpic.twitter.com/YktFClhBIK — نادي العين (@alainfcae) March 4, 2024

وقدم الفريقان مستويات جيدة في النسخة الحالية لدوري الأبطال، وحقق العين ستة انتصارات في دور المجموعات وثمن النهائي مقابل خسارة وتعادل، ويطمح إلى استكمال عروضه القوية رغم صعوبة المهمة أمام النصر المدجج بالنجوم والذي حقق بدورة ستة انتصارات وتعادلين.

ولم تسر استعدادات العين لمواجهة النصر بشكل مثالي بعد تعرض هدافه في النسخة الحالية للمسابقة القارية برصيد ستة أهداف، التوغولي لابا كودجو للإصابة أمام بني ياس في الدوري المحلي، قبل أن يلحق به حارس المرمى الدولي خالد عيسى أمام حتا في المرحلة الماضية.

وأكد الطبيب اليوناني لنادي العين، نيكولاس تسوروديس غياب كودجو أمام النصر مع إمكانية مشاركة خالد عيسى، وقال "من الممكن أن يكون خالد جاهزا للعب أمام النصر، وبالنسبة لكودجو فلن نخاطر به كونه لازال يتابع برنامج التأهيل".

وبغياب كودجو، ستكون آمال العين معلقة على الدولي المغربي سفيان رحيمي، صاحب خمسة أهداف في المسابقة، والأرجنتيني ماتياس بالاسيوس، بعدما أراحهما المدرب الأرجنتيني هرنان كريسبو أمام حتا تأهبا للموقعة الآسيوية.

وسيكون أمام مدافعي العين مهمة شاقة لإيقاف خطورة ثنائي نادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، والبرازيلي أندرسون تاليسكا متصدر ترتيب هدافي المسابقة القارية برصيد 8 أهداف.

واجتاحت حمى رونالدو ونجوم النصر العالميين مدينة العين مبكرا، وتجمع المئات لشراء تذاكر المباراة أمام متجر النادي في ملعب هزاع بن زايد فور طرحها، قبل أن يعلن العين بيع التذاكر عبر منصة إلكترونية حفاظا على سلامة المشجعين.

المتصدر: وكالات