رسميا.. السويسري بيتكوفيتش مدربا جديدا لمنتخب الجزائر

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن السويسري فلاديمير بيتكوفيتش وقع يوم الاثنين عقدا لتدريب "محاربي الصحراء" خلفا لجمال بلماضي.

وبعد وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي منتصف ليل أمس الأحد، وقع بيتكوفيتش على عقده صباح الاثنين في مقر الاتحاد الجزائري بدالي إبراهيم وسيعقد مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق بملعب نلسون مانديلا.

📸 عملية توقيع العقد بين الاتحاد الجزائري لكرة القدم برئاسة السيد وليد صادي والناخب الوطني الجديد السيد فلاديمير بيتكوفيتش #DesertWarriors | #123vivalAlgérie🇩🇿 pic.twitter.com/EkTH6GhuiX — Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) March 4, 2024

وكان الاتحاد الجزائري أعلن في 29 فبراير الفائت عن تعيين بيتكوفيتش، بعد أكثر من شهر على إقالة بلماضي عقب الإقصاء من الدور الأول لكأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار.

وأشرف بيتكوفيتش، المدرب الكرواتي-البوسني الأصل البالغ 60 عاما على المنتخب السويسري بين 2014 و2021 قبل أن يغادر إلى نادي بوردو الفرنسي.

وتألق المنتخب السويسري تحت قيادة بيتكوفيتش في كأس أوروبا صيف 2021، حيث نجح في إخراج فرنسا بطلة العالم من الدور ثمن النهائي، قبل أن يخرج بصعوبة من ربع النهائي على يد إسبانيا.

كما قاد بيتكوفيتش سويسرا إلى المركز الرابع في النسخة الأولى لدوري الأمم الاوروبية موسم 2018-2019 عندما خسرت أمام إنجلترا بركلات الترجيح، وثمن نهائي مونديال 2018 وأمم أوروبا 2016.

وستكون المهمة الأساسية لبيتكوفيتش الذي قاد لاتسيو إلى لقب كأس إيطاليا عام 2013، قيادة الجزائر إلى نهائيات كأس العالم المقبلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك عام 2026، بعدما غابت عن النسختين الأخيرتين في روسيا (2018) قطر (2022).

وتتصدر الجزائر حاليا المجموعة السابعة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026، برصيد ست نقاط بفارق ثلاث نقاط عن بوتسوانا وغينيا وأوغندا وموزامبيق.

ويخوض "محاربو الصحراء" الجولتين الثالثة والرابعة ضد غينيا وأوغندا في الخامس والثامن من يونيو المقبل تواليا.

المصدر: أ ف ب