إبراهيم عبد القادر دياز… "ميسي ملغا" الحائر بين المغرب وإسبانيا!

يخطف جناح نادي ريال مدريد إبراهيم دياز الأنظار خلال الفترة الحالية قبل حسم موقفه النهائي حول المنتخب الذي سيدافع عن ألوانه بين المنتخب المغربي، والإسباني.

وذكرت تقارير مغربية أن الاتحاد المغربي وجه دعوة لدياز للالتحاق بـ"أسود الأطلس" لخوض مباراتين وديتين خلال التوقف الدولي منتصف الشهر الحالي، فيما توقعت صحف إسبانية أن يستدعى دياز من طرف مدرب "لاروخا" لويس دي لا فوينتي للمشاركة في مواجهتي كولومبيا والبرازيل في هذا الشهر.

- من هو إبراهيم دياز؟

ولد إبراهيم عبد القادر دياز في ملغا الإسبانية لأب من أصل مغربي (سفييل عبد القادر مهند) وأم إسبانية (باتريشيا دياز) ويحمل الجنسيتين الإسبانية والمغربية.

بدأ دياز مسيرته في كرة القدم في نادي مسقط رأسه ملغا، قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي في عام 2015 بعمر الـ16عاما مقابل 200 ألف جنيه أسترليني.

- "ميسي ملغا" وحلم الطفولة

خلال لعبه مع ملغا، كان دياز قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى برشلونة، ليحقق حلم الطفولة آنذاك، بارتداء قميص قدوته ومثله الأعلى ليونيل ميسي، حتى أن لقبه المفضل "ميسي ملغا"، استنادا إلى اعترافه البريء في مقابلة متلفزة نادرة مع شبكة "الشيرنغيتو"، سئل خلالها عن فريقه المفضل ولاعبه المفضل، فأجاب بخجل وبراءة الأطفال قائلا: "برشلونة وأحلم أن تتم مقارنتي بميسي".

ولكن دخول مان سيتي الصراع الضم دياز أفشل صفقة انتقاله إلى النادي الكتالوني.

وفي 21 نوفمبر 2017، شارك دياز مع مان سيتي في أول مباراة له في دوري أبطال أوروبا ضد فاينورد، في الوقت بدل الضائع، حيث حل محل رحيم ستيرلينغ.

وفي 19 ديسمبر 2017، شارك دياز كأساسي لأول مرة مع مان سيتي، حيث لعب 88 دقيقة ضد ليستر سيتي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

- دياز في ريال مدريد

بعد فشله في فرض نفسه في التشكيلة الأساسية لمان سيتي، قرر دياز الرحيل عن الفريق والانضمام لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2019، مقابل 15.5 مليون جنيه إسترليني.

ووقع دياز حينها عقدا مع النادي الملكي حتى عام 2025.

في موسمه الأول مع ريال مدريد (2019-2020)، لعب دياز ست مباريات في الدوري الإسباني الذي توج به النادي الملكي.

- دياز في ميلان (إعارة)

في 4 سبتمبر 2020، أعلن ريال مدريد أن دياز سيعار إلى نادي ميلان لموسم 2020–21.

وبعد تألقه على مدار موسمين مع ميلان قرر ريال مدريد إعادة دياز إلى الفريق الملكي مطلع هذا الموسم.

- دياز على المستوى الدولي

شارك دياز لأول مرة مع إسبانيا في سن السادسة عشر، حيث تلقى المديح عن أداءه في بطولة أوروبا تحت 17 سنة لكرة القدم لعام 2016.

كما لعب دياز، مباراة دولية ودية وحيدة مع منتخب إسبانيا الأول ضد ليتوانيا عام 2021، وسجل هدفا واحدا.

ومع ذلك، فمازال يحق لدياز تمثيل المنتخب المغربي، لأن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تسمح له بذلك.

المصدر: RT