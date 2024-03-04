15 جائزة.. الاتحاد البحريني لكرة القدم يطلق مسابقة أفضل تغطية إعلامية لنهائي كأس الملك

أعلن مجلس إدارة الإتحاد البحريني لكرة القدم عن إطلاق "مسابقة جائزة أفضل تغطية إعلامية لنهائي مسابقة كأس الملك".

وأكد الأمين العام للاتحاد البحريني لكرة القدم راشد الزعبي أن الهدف الرئيسي من هذه المبادرة الإعلامية الجديدة هو تشجيع المنافسة الإعلامية الإبداعية بين مختلف وسائل الإعلام المحلية والحسابات الرياضية في تقديم أفضل ما لديها من محتوى إعلامي لتغطية الحدث الرياضي.

وقام الاتحاد البحريني بتشكيل لجنة للمسابقة برئاسة الإعلامي مهند النعيمي نائب رئيس اللجنة الإعلامية في الاتحاد وعضوية عدد من الكفاءات الإعلامية البحرينية المتخصصة في المجال الرياضي.

وأضاف الزعبي أن مجلس الإدارة وافق على تخصيص (15) جائزة إعلامية بقيمة 4 آلاف دينار بحريني مقسمة إلى (11) مجالا تغطي مختلف الجوانب الإعلامية، حيث تتضمن الجوائز الآتي جائزتين لأفضل صورة للمباراة في نهائي مسابقة كأس الملك، جائزتين لأفضل صورة للجماهير المشاركة في نهائي مسابقة كأس جلالة الملك المعظم، جائزة واحدة لأفضل صورة للنهائي بإختيار صوت الجمهور، جائزة واحدة لأفضل تقرير صحفي حول نهائي مسابقة كأس جلالة الملك المعظم، جائزة واحدة.

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ولأفضل مقال تحليلي لنهائي مسابقة كأس جلالة الملك المعظم، جائزتين لأفضل فيديو إبداعي لنهائي مسابقة كأس جلالة الملك المعظم، جائزتين لأفضل فيديو إبداعي للجماهير المشاركة في نهائي مسابقة كأس جلالة الملك، جائزة واحدة لأفضل إنفوغرافيك لنهائي مسابقة كأس الملك، جائزة واحدة لأفضل (تغطية إعلامية) للحساب الرياضي على وسائل التواصل الاجتماعي،

جائزة واحدة لأفضل ملحق رياضي يغطي نهائي مسابقة كأس جلالة الملك المعظم، جائزة واحدة لأفضل بوست تحفيزي لحضور الجماهير لنهائي مسابقة كأس جلالة الملك المعظم.

وحول شروط الجائزة ومعايير تقييمها ومجالات المنافسة فيها، أكد الإعلامي مهند النعيمي رئيس لجنة المسابقة أن هذه المبادرة الإعلامية ستكون مخصصة فقط لوسائل الإعلام المحلية الرياضية والحسابات الإخبارية الرياضية على منصات التواصل المعتمدة لتغطية المباراة النهائية.

وأضاف النعيمي أن لجنة المسابقة انطلاقًا من حرصها على تعزيز الشفافية والمنافسة الشريفة خصصت مجالات للتنافس بين الصحف المحلية من جهة، ومجالات للتنافس بين الحسابات الرياضية من جهة أخرى، بالإضافة إلى مجالات مشتركة للمنافسة، وأن الإتحاد البحريني لكرة القدم بدأ بالفعل في مخاطبة الفئات المتنافسة وتزويدهم بالشروط والأحكام الخاصة بالمسابقة ومعايير التقييم لكل فئة.

المصدر: "وكالة أنباء البحرين"