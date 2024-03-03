دينامو يكسب "ديربي" العاصمة موسكو ضد لوكوموتيف

حسم فريق دينامو موسكو الأمر لصالحه ضد ضيفه لوكوموتيف، بفوزه عليه (2-1) في "ديربي" العاصمة موسكو الذي جمعهما اليوم الأحد، وذلك في الجولة الـ19 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز هدفي فريق دينامو كل من المهاجم البرازيلي بيتيلو، ولاعب خط الوسط الروسي دنيس ماكاروف في الدقيقتين (12، 58) على الترتيب.

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بينما سجل الروسي رفعت جمالدينوف هدف فريق لوكوموتيف الويد قبل خمس دقائق فقط من نهاية الوقت الأصلي للقاء.

ورفع فريق دينامو موسكو رصيده بعد هذا الفوز 35 نقطة، معززا موقعه في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري.

وتراجع فريق لوكوموتيف موسكو إلى المركز الخامس على سلم الترتيب، برصيد 31 نقطة.

المصدر: RT