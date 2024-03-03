قانون جديد خاص بحراس مرمى كرة القدم

كشفت صحيفة "غارديان" البريطانية، في تقرير لها أن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "IFAB"، أعلن عن مجموعة من التجارب لتحسين سلوك اللاعبين في المباريات.

ومن بين هذه التجارب، التي أعلنت عنها بعد الاجتماع السنوي العام لمجلس "IFAB" في بحيرة "لوخ لوموند"، زيادة عدد الثواني الممنوحة لحارس المرمى بالإمساك بالكرة بشكل رسمي من 6 إلى 8 ثوان، وفقا لـ"غارديان".

ولكن خلال الـ5 ثوان الأخيرة من الثمانية سيقوم حكم المباراة برفع يده، بما يعني وجود العد التنازلي، من 5 أصابع للإشارة للمدة المتبقية.

ويكمل التقرير: "حال نفد الوقت من حارس المرمى دون أن يلعب الكرة، فسيتم النظر في توجيه أكثر من عقوبة غير الموجودة حاليا".

ويشتمل الأمر هنا على منح الخصم رمية تماس في ملعب الخصم في ملعب المنافس أو ركلة ركنية.

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تجدر الإشارة إلى أن العقوبة الحالية للاحتفاظ بالكرة لأكثر من 6 ثوان هي منح ركلة حرة غير مباشرة للخصم ولا تطبق في أغلب الأحيان رغم تجاوز حد الثواني المسموح للاحتفاظ بالكرة.

يذكر أن كرة القدم قد شهدت في السنوات الأخيرة العديد من التحديثات على قوانينها من أبرزها تطبيق تقنية الفيديو المساعد للحكم "VAR".

إضافة إلى أن هناك دراسات حالية بشأن إشهار بطاقة جديدة زرقاء تمنح للاعبين الذين يرتكبون مخالفات عنيفة وجسيمة ضد الخصوم.

المصدر: وكالات