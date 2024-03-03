المقاتل البحريني الروسي يتعرض لأول هزيمة في مسيرته (فيديو)

تجرع المقاتل البحريني شاميل غازييف المنحدر من أصول روسية مرارة أول هزيمة في مسيرته الاحترافية مساء أمس السبت، خلال بطولة "UFC Fight Night 238" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

وخسر شاميل غازييف المولود في جمهورية داغستان الروسية، أمام منافسه جيرزينيو روزنسترويك من سورينام، بالضربة الفنية القاضية في الجولة الرابعة من النزال، الذي جرى في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.

لم يتمكن غازييف (34 عاما) الذي يمثل البحرين من مواصلة المواجهة بسبب معانته من مشاكل في النظر والأنف.

That's the fight called! ❌



🇸🇷 @JairRozenstruik gets the fourth-round TKO after Shamil Gaziev can't answer the bell! #UFCVegas87pic.twitter.com/q0pwmGyC03 — UFC Europe (@UFCEurope) March 2, 2024

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وعلق شاميل غازييف على أول هزيمة له في مسيرته الاحترافية حتى الآن، عبر منصات التواصل الاجتماعي، قائلا: "بادئ ذي بدء، أهنئ روزنسترويك، لقد قام بعمل جيد اليوم"

وأضاف: "لقد عانيت من ضرر في عيني وأنفي في الجولة الثانية ولم أتمكن من اتباع خطة القتال الخاصة بي. إذا ما اعتقد أي شخص أن هذا سوف يكسرني، فسوف أخيب ظنه. سأعود إلى صالة الألعاب الرياضية في الوقت القريب، وأعد الذين يشجعونني بأن أصبح أقوى".

المصدر: RT