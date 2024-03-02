عجلة الدوري الروسي تعود للدوران بعد سبات الشتاء

سقط فريق تسيسكا موسكو في فخ التعادل أمام ضيفه أورينبورغ (1-1) في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، في افتتاح منافسات الجولة الـ19 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

تقدم أصحاب الأرض بهدف سجله المهاجم ناميرلان موسايف في الدقيقة 81.

ورد المدافع الأرجنتيني ماتياس بيريز بهدف التعادل للضيوف في الوقت القاتل في الدقيقة الرابعة المحتسبة بدلا من الزمن الضائع للقاء.

واكتفى فريق تسيسكا موسكو بنقطة واحدة، بعد هذا التعادل في أول مباراة له بعد فترة التوقف الشتوي، رفع بها رصيده إلى 29 نقطة، ويحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

في المقابل، تقدم نادي أورينبورغ إلى المركز الرابع عشر على سلم الترتيب، برصيد 16 نقطة.

المصدر: RT