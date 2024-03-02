الروسيتان أناستاسيا وبلينكوفا تودعان سان دييغو الأمريكية

خرجت الروسيتان أناستاسيا بافلوتشينكوفا، وآنا بلينكوفا من الدور ربع النهائي لبطولة سان دييغو الأمريكية للتنس البالغ مجموع جوائزها أكثر من 920 ألف دولار.

خسرت أناستاسيا بافلوتشينكوفا (32 عاما) أمام الأوكرانية مارتا كوستيوك، بمجموعة مقابل اثنتين، تفاصيلها كالتالي: (6-3) و(4-6) و(4-6) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، واستغرقت ثلاث ساعات و15 دقيقة.

Sublime volley 🙌@marta_kostyuk coming up with the goods in the 3rd set!#SanDiegoOpenpic.twitter.com/2lQ9Oo8KV2 — wta (@WTA) March 2, 2024

Magic 💫@marta_kostyuk will face No.1 seed Pegula in the semifinals tomorrow after defeating Pavlyuchenkova 3-6, 6-4, 6-3. #SanDiegoOpenpic.twitter.com/MxdRsYrzQD — wta (@WTA) March 2, 2024

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بينما جاء خروج آنا بلينكوفا (25 عاما) على يد صاحبة الأرض الأمريكية جيسيكا بيغولا، إثر خسارته أمامها بمجمعة مقابل مجموعتين أيضا، بنتيجة: (1-6) و(6-2) و(2-6) في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت أيضا، وفي غضون ساعة واحدة و33 دقيقة.

المصدر: RT