ميلان يروض "نسور" لاتسيو في عقر دارهم.. والحكم يرفع بطاقتين معا حمراء وصفراء

خرج فريق ميلان بفوز ثمين من ملعب مضيفه لاتسيو بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، وذلك في افتتاح منافسات الجولة 27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين فريق ميلان "الروسونيري" بالفضل في انتصاره لمهاجمه السويسري نوا أوكافور، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد في الوقت القاتل، قبل دقيقتين فقط من نهاية الوقت الأصلي للقاء.

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وأكمل فريق لاتسيو المباراة بـ8 لاعبين بعد طرد الثلاثي، المدافع الإيطالي لوكا بيليغريني، المدافع المونتينيغري آدام ماروسيتش، لاعب خط الوسط الفرنسي ماتيو غندوزي في الدقائق (57، 90، 90) على الترتيب، في ملعب الأولمبيكو بالعاصمة روما.

وحقق نادي ميلان بذلك أول انتصار له بعد هزيمة وتعادل على التوالي، ليرفع رصيده إلى 56 نقطة، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري "الكالتشيو".

بينما تعرض لاتسيو للهزيمة الثانية على التوالي، وتوقف رصيده عند 26 نقطة، ويحتل المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

المصدر: RT