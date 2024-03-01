"يويفا" يفرض عقوبات على بايرن ميونخ الألماني

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم حظر حضور جماهير بايرن ميونخ الألماني في المباراة التالية للفريق على المستوى القاري خارج ملعبه.

وجاء قرار "يويفا" بسبب سوء سلوك بعض مشجعي نادي بايرن ميونخ خلال مباراته على ملعب لاتسيو الإيطالي، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يوم 14 فبراير الماضي.

Official: UEFA has banned Bayern fans from attending the next away match in the Champions League and fined the club a total of €50,750. Dayot Upamecano has been handed a one-match ban following his red card pic.twitter.com/Y0Y8J2qr7w — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 29, 2024

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كما فرض لاتحاد الأوروبي لكرة القدم، غرامة مالية بقيمة 50 ألفا و750 يوروا بحق النادي البافاري، بسبب إلقاء الجماهير المقذوفات على أرض الملعب وإشعال الألعاب النارية.

يذكر أن بايرن ميونخ خسر أمام لاتسيو بهدف وحيد، كما خسر جهود مدافعه دايوت أوباميكانو، التي تعرض للطرد وتم إيقافه مباراة واحدة من قبل "يويفا"، ليغيب عن مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب "أليانز أرينا".

المصدر: وسائل إعلام