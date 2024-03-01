قبل أولمبياد باريس.. مدرب جديد للمغرب

أعلن اتحاد الكرة المغربي مساء الخميس رحيل عصام الشرعي مدرب المنتخب الأولمبي، وتعويضه بطارق السكتيوي.

وقاد عصام الشرعي منتخب المغرب للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، بعد حصد بطولة إفريقيا تحت 23 عاما، على حساب مصر.

رسميا.. طارق السكتيوي مدربا جديدا للمنتخب المغربي الأولمبي، خلفا لعصام الشرعي ✍️🇲🇦https://t.co/4Y4bmBydzhpic.twitter.com/C09uZfhp6o — Stadium - ستاديوم (@stadium_arabia) February 29, 2024

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وذكر بيان الاتحاد المغربي: "تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تعيين طارق السكتيوي مدربا للمنتخب الوطني لأقل من 23 عاما، بدلا من عصام الشرعي".



وقدم الاتحاد المغربي لكرة القدم، الشكر والتقدير إلى عصام الشرعي، على الفترة التي قضاها مع المنتخب الأولمبي.



ويمني الاتحاد المغربي، النفس، بحصد ميدالية على مستوى كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، استمرارا لمسلسل إنجازات الأسود، بعد احتلال المركز الرابع في كأس العالم 2022 في قطر، بفضل المنتخب الأول ومدربه وليد الركراكي.

المصدر: "وسائل إعلام"