"هلا بالخميس".. عفوية أم سخرية هلالية من النصر؟

أثار ناديا الهلال والشباب، "الجدل" مساء أمس الخميس، بالتزامن مع سقوط فريق النصر، في فخ التعادل الإيجابي أمام الحزم.

وتعادل النصر على أرضه وبين جماهيره وتحت أنظار قائده النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أمام الحزم الذي يحتل المركز الأخير في مسابقة الدوري(4-4) في مباراة مجنونة، ضمن الجولة 22 لدوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وبعد إطلاق صافرة نهاية مباراة النصر والحزم.. نشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر منصة "إكس"، مجموعة صور لنجوم الفريق الأول، وهم يضحكون بشدة، مع تعليق: "هلا بالخميس".

ومن ناحيته.. نشر الحساب الرسمي لنادي الشباب، بعد لحظات من تعادل النصر، صورة للنجم الكرواتي إيفان راكيتيتش، متوسط ميدان الفريق الأول، وهو يضحك أيضا، مع تعليق: "ابتسامة اليوم".

ابتسـامة اليوم 😄🤍 pic.twitter.com/DOa4rKa1Yv — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) February 29, 2024

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وليس خفيا المنافسة الشرسة بين الهلال والنصر، في الموسم الرياضي الحالي والأعوام السابقة، فيما دخل الشباب في خلافات عنيفة مع قلعة العالمي، بسبب تصرفات رونالدو، في مباراة الفريقين الأخيرة.

إذ وجه رونالدو حركات لا أخلاقية إلى جماهير الشباب، بعد فوز النصر (3-2) في الديربي، الذي جاء ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي، ليتم معاقبته من لجنة الانضباط والأخلاق، بالإيقاف عن لقاء الحزم.

المصدر: "وسائل إعلام"