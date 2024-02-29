مدرب مانشستر يونايتد يبرئ قائده برونو فيرنانديز من تصرف "مشين"

استنكر الهولندي إيريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، الانتقادات التي يتعرض لها لاعبه البرتغالي برونو فيرنانديز، بسبب مبالغته في السقوط خلال مباراته ضد فولهام، يوم السبت الماضي.

وسقط مانشستر يونايتد في عقر داره أمام فولهام (1-2) في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي، على ملعب "أولد ترافورد"، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أما في مباراة أمس الأربعاء، فقد ساهم برونو فيرنانديز في فوز فريقه على مضيفه نوتنغهام فورست، في الدور ثمن النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي، بتمريرة حاسمة لزميله البرازيلي كاسيميرو، الذي ترجمها إلى هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، ليضرب موعدا مع ليفربول في الدور ربع النهائي.

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وخلال تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس"، علق إيريك تين هاج على الانتقادات التي طالت برونو فيرنانديز بسبب مبالغته في السقوط خلال المواجهة الماضية ضد فولهام، قائلا: "لم أرد الانخراط في هذا الجدل، لأنكم رأيتم استهدافه من جانب لاعبي المنافس، ولن أفصح عما حدث له، لكنها كانت إصابة بالغة".

وأضاف المدرب الهولندي: "لقد تعرض للكثير من المخالفات، وكان هناك تربص به كلما امتلك الكرة طوال المباراة.. بعد ذلك رأيت انتقادات ضده عبر السوشيال ميديا، وهذا أمر محزن، لم يكن ينبغي أن يحدث".

واختتم إيريك تين هاج: "لقد استكمل مباراة السبت الماضي، وتحامل على نفسه رغم الإصابة، وبعدها قاتل ليكون في مباراتنا ضد فورست رغم آلامه".

المصدر: وسائل إعلام