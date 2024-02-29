إهانة داني ألفيس في البرازيل

أصبح داني ألفيس نجم منتخب البرازيل وبرشلونة السابق منبوذا لدى جماهير بلاده، بعد إدانته في قضية اغتصاب والحكم عليه بالسجن.

وحكم على ثاني أكثر لاعب في تاريخ كرة القدم تتويجا بالألقاب، بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف الأسبوع الماضي.

وبحسب موقع "Esporte" البرازيلي، تم تشويه تمثال لداني ألفيس بالطلاء الأبيض، وتم وضع أكياس بلاستيكية فوق رأسه.

وأشار التقرير البرازيلي، إلى أن بعض الجماهير طالبت بإزالة التمثال.

A statue in honour of Daniel Alves in his home town of Juazeiro, Bahia, has been vandalised again after sexual assault conviction. pic.twitter.com/BGeEpXwbeZ — #Angeltv (@Angeltv_Gh) February 29, 2024

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ويعد ألفيس أحد أهم لاعبي برشلونة عبر التاريخ، بعدما خاض 408 مباريات في مختلف المسابقات، على مدار 8 مواسم ونصف.



وكان برشلونة قد أزال ألفيس من قائمة أساطير النادي على موقعه الإلكتروني بعد قرار المحكمة، قبل أن يعيده مجددا بعد ساعات من انتشار الموقف على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد البرازيلي داني ألفيس ثاني أكثر لاعب في تاريخ كرة القدم تحقيقا للألقاب، برصيد 43 بطولة، ويأتي خلف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي فض الشراكة معه بعدما حقق لقبا مع فريقه الجديد إنتر ميامي الأمريكي، وأصبح رصيده 4 بطولة.

وفاز ألفيس مع برشلونة ببطولة إسبانيا 6 مرات، وكأس البلاد وكأس السوبر ثلاث مرات، وفاز بدوري أبطال أوروبا، وفاز بكأس السوبر الأوروبي، كما فاز مع الفريق الكاتالوني بكأس العالم للأندية ثلاث مرات.

المصدر: "وكالات"