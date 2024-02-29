بوتين يوصي ببناء ما لا يقل عن 350 موقعا رياضيا في روسيا سنويا

وجه الرئيس فلاديمير بوتين بإيلاء اهتمام خاص للبلدات والمناطق الريفية في البلاد من ناحية تطوير الرياضة، وبناء ما لا يقل عن 350 موقعا رياضيا في روسيا سنويا.

وأشار خلال رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية الروسية إلى تطور "صناعة" الرياضة في البلاد، والذي يتجلى إلى حد كبير في انخفاض تعاطي الكحول.

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وقال: "يجب بناء ما لا يقل عن 350 موقعا رياضيا في المدن الصغيرة والمناطق الريفية، حيث يمكن للأطفال والكبار ممارسة الرياضة".

وتابع: "سنخصص 65 مليار روبل من الميزانية الفيدرالية لهذه الأغراض على مدار 6 سنوات".

وشدد على الاهتمام بممارسة الرياضة في الجامعات والكليات والمدارس ورياض الأطفال.

المصدر: RT