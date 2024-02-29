شاهد.. بطولة دبي لـ"البدلات النفاثة" الأولى من نوعها في العالم

استضافت مدينة دبي أول سباق "للبزات النفاثة" على الإطلاق أمس الأربعاء.

واصطف الطيارون على مدرج في دبي وأطلقوا "بزاتهم النفاثة" السبعة بصوت يصم الآذان، لم يكونوا يستعدون لقيادة طائرة، وإنما كانوا هم الطائرات ذاتها.

وانطلق المتسابقون على طول الطريق حيث تلوح في الأفق ناطحات السحاب في مرسى دبي (مارينا دبي) خلفهم، ويتحكمون في المحركات النفاثة على أيديهم وظهورهم.

الأمر يبدو أشبه بـ (الرجل الحديدي)، إحدى قصص مارفل كومكس الكرتونية المصورة التي اشتهرت عالميا من خلال الممثل روبرت داوني جونيور.

قال ريتشارد براوننغ، المؤسس والطيار الرئيسي لاختبار شركة غرافيتي إندستريز، التي شاركت في تنظيم السباق مع مجلس دبي الرياضي "أقرب تشبيه هو ذلك الحلم بالطيران... ثم اذهب إلى حيثما يأخذك عقلك. أعتقد أن لدينا أقرب ما يمكن لأي شخص الوصول إليه على الإطلاق لتحقيق ذلك الحلم على أرض الواقع".

سبق أن اجتذبت شركة غرافيتي اهتماما عالميا عندما قامت بتجهيز إحدى بزاتها النفاثة على متن مروحية تابعة لمشاة البحرية الملكية في المملكة المتحدة، والتي هبطت على متن سفينة في البحر قبل سنوات. منذ ذلك الحين، زاد التعامل مع البزات النفاثة ونفذت الشركة طلبات عسكرية أخرى قبل التوصل إلى فكرة السباق الذي يتم تنظيمة مع مجلس دبي الرياضي.

وشهدت السباقات التي أقيمت الأربعاء ارتداء الطيارين بزات نفاثة بقوة 1500 حصان، وهي أقوى من معظم السيارات الرياضية الفاخرة وتستخدم نفس نوع الوقود الذي تستخدمه طائرات إيرباص (أيه 380 ) وبوينغ 777 التابعة لشركة طيران الإمارات للرحلات الطويلة ومقرها دبي.

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واصطف الطيارون على المدرج الذي تستخدمه "سكاي دايف دبي" المؤسسة الباحثة عن الإثارة والمرتبطة بولي عهد الإمارة حمدان بن محمد آل مكتوم، في مرسى دبي، مع نزول بعض المظليين أثناء تحضيرهم لحقائبهم النفاثة.

تقول غرافيتي إن البزة النفاثة يمكن أن تصل سرعتها حاليا إلى 80 ميلا في الساعة (128 كيلومترا في الساعة).

المصدر: "أ ب"