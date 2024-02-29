مناقشة طموحات السعودية على خريطة كرة القدم العالمية في لندن

ترى السعودية أن مشاركة أندية كرة القدم لديها في المزيد من المباريات الدولية بما في ذلك بالدوري الممتاز، أمر أساسي لتحقيق طموحات المملكة.

وثار نقاش حول القوة الناشئة للأموال السعودية ونفوذها في كرة القدم العالمية في مؤتمر كرة القدم السنوي الذي تستضيفه صحيفة "فاينانشال تايمز" في العام الذي يتوقع أن يؤكد فيه الفيفا استضافة المملكة لكأس العالم للرجال 2034.

في أندية كرة القدم السعودية، أدى وصول كريستيانو رونالدو في يناير 2023 براتب سنوي قدره 200 مليون دولار للعب في الدوري السعودي إلى لفت انتباه العالم إلى اللعبة محليا، وتم تمويل فورة الإنفاق اللاحقة على المزيد من اللاعبين في الغالب من الثروة السيادية التي يغذيها النفط.

وعرضت تفاصيل استراتيجية عالمية الأربعاء في لندن لمساعدة هدف الدوري السعودي الطموح ليصبح أحد أفضل الدوريات في العالم – كجزء من مشروع رؤية 2030 لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحديث المملكة والذي يقول نقاد إنه "غسيل رياضي" لسمعة المملكة وصورتها.

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قال روبرت كلاين المسؤول في مؤسسة (آي إم جي)، وهي شركة عالمية لإدارة المواهب والفعاليات والرياضة ومقرها في مدينة نيويورك: "إذا كنتم ستجلبون لاعبين كبارا ثم ستحصلون أيضا على امتيازات النادي، فسوف تمنحون أنفسكم فرصة لتحقيق هذه الأهداف".

وأضاف كلاين "إذا تمكنت من نقل الأندية إلى الخارج، أولا من خلال المباريات الودية، بالتأكيد، ثم ربما من خلال الدوريات الممتازة، فسيكون لديك هذا التأثير".

لا توجد خطة منشورة لدوري سوبر متعدد الجنسيات في آسيا وهو مفهوم مثير للجدل في أوروبا. وساعد رد الفعل العنيف من قبل المشجعين والحكومات، خاصة في إنجلترا، في سحق خطة انفصالية من قبل 12 ناديا مشهورا في أبريل 2021.

وتم إطلاق النسخة الإفريقية العام الماضي كحدث بسيط ولم يجذب سوى القليل من الاهتمام العالمي حيث تمت دعوة ثمانية فرق فقط للمشاركة في مسابقة خروج المغلوب لمدة ثلاثة أسابيع.

يشار إلى أن دوري أبطال آسيا السنوي وكأس العالم للأندية المكونة من 32 فريقا والتي سيطلقها الفيفا العام المقبل - على الرغم من أنها ستقام كل أربع سنوات فقط - هي حاليا الخيارات الدولية التنافسية للأندية السعودية.

المصدر: "أ ب"