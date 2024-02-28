مظليو تسيسكا الأفضل على الساحة الدولية

توج فريق تسيسكا الروسي بطلا للمسابقة الدولية الثالثة للقفز المظلي "أبو ظبي Skydive" والتي أقيمت في العاصمة الإماراتية.

ورغم صعوبة الطقس بسبب الرياح القوية نجح الفريق الروسي في أن يكون في المقدمة منذ القفزة الأولى.

وضم الفريق كلا من ألكسندر إيفانوف وليوبوف إيكشيكيفا وميخائيل ميلنيكوف وأليكسي بيكوف وأزات باساييف.

وعلى الصعيد الفردي، أظهر أليكسي بيكوف، الذي احتل المركز الثاني بفئة الرجال نتائج جيدة، وأزات باساييف، تسلم الميدالية البرونزية.

وفي منافسات السيدات، احتلت ليوبوف إيكشيكيفا المركز الثاني، وتايسييا كريفوشكوفا المركز الثالث.

المصدر: RT