بطل مصري يعلن اعتزاله قبل أولمبياد باريس 2024

أعلن المصارع الأولمبي كرم جابر، رسميا وضع حد لمسيرته الاحترافية، بعدما حالت الإصابة دون مشاركته في بطولة كأس إفريقيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وأصدر كرم جابر بيانا رسميا، اليوم الاثنين، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" جاء فيه: "الإصابة تمنعني من الاشتراك في بطولة إفريقيا المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس 2024.

وشكرا لكل مصري وكل الجهات الداعمة من وزارة الشباب إلى اللجنة الاولمبية وشكرا لدعم الاتحاد المصري للمصارعة. وبالتوفيق لكل الفريق وبأذن الله يحصلون على بطاقات التأهيل في أكثر الموازين. كل التوفيق إلى أصدقائي المصارعين وباقي الألعاب الرياضية، وبأذن الله سأتوجه إلى التدريب مع المنتخبات، وإن شاء الله سأنقل الخبرات في عالم التدريب.

شكرا لكل مصري

وشكرا لوزير الشباب الدكتور أشرف صبحي".

وحاول المصارع المصري العودة قبل أشهر للصالات المغطاة، وتم اختياره ضمن منتخب مصر، طلبا لمشاركته في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس، إذ كان يأمل الحصول على ميدالية أولمبية ثالثة في مسيرته الرياضية الكبرى.

ويعتبر كرم جابر أفضل مصارع أولمبي في تاريخ الرياضة المصرية، ونال ميداليتين ذهبية وفضية في دورات الألعاب الأولمبية السابقة، كما نال لقب بطل العالم في المصارعة أكثر من مرة، هذا وتستضيف مصر في شهر مارس المقبل، بطولة إفريقيا للمصارعة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس 2024.

المصدر: "facebook/karam.gaber"