نشر حديث حكم مواجهة ريال مدريد ضد إشبيلية مع حكم "الفار" وتلفزيون الريال ينفجر غضبا

نشرت صحيفة سبورت تفاصيل المحادثة التي تمت بين حكم مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية وغرفة تقنية الفيديو أثناء إلغاء هدف لوكاس فاسكيز في شوط المباراة الأول.

وشهدت المباراة جدلا تحكيميا عندما قام الحكم إسيدرو دياز بإلغاء هدف فاسكيز أمام إشبيلية بعد العودة إلى تقنية الفيديو، بسبب خطأ من ناتشو ضد المغربي يوسف النصيري مهاجم إشبيلية، في عملية قطع الكرة وبناء الهجمة.

وأقيم اللقاء على ملعب "سانتياغو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023-2024، وانتهت بفوز النادي الملكي بهدف نظيف سجله الدولي الكرواتي لوكا مودريتش في الدقيقة 81، وذلك بعدما حل بديلا في الدقيقة 75 من زمن شوط المباراة الثاني.

وجاءت التسجيلات الصوتية: "إيسيدرو، أوصي بمشاهدة المراجعة حتى تتمكن من رؤية الخطأ المحتمل في بداية اللعبة، عندما تصل إلى جهاز الفار، ستشاهد التأثير على اللعبة".

وأثناء الحديث وبعد رؤية الصور يؤكد الحكم أن هناك خطأ وقال: "أرى كيف ضرب كاحله بإصبع قدمه، حسنا؟، لقد بدأت اللعبة بخطأ وسيتم إلغاء الهدف".

🔊 El audio del VAR del gol anulado a Lucas Vázquez en el @RealMadrid - @SevillaFC



📻 #PartidazoCOPEpic.twitter.com/cmZKxPv3l0 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 25, 2024

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وانفجر معلقو تلفزيون ريال مدريد غضبا بعد إلغاء الهدف الذي سجله لاعب الفريق الأبيض، وعلق أحدهم:"لا يوجد خطأ والأمر واضح جدا"، عندما ذهب الحكم لمشاهدة اللعبة في الـVAR.

وفور إصدار الحكم قراره بإلغاء الهدف، قال أحد المعلقين: "إنه أمر هائل. على أي حال دعنا ننتقل. عار عليك! يا له من تحكيم. على مدار السنة، ونحن في هذه المسرحية".

وأضاف: "ما نعيشه مخجل، في 2020-21 انتزعوا لقب الليغا منا ضد إشبيلية، ولا أعرف ماذا يريدون الآن. نرى ما هو اتجاه الصافرة في هذا الدوري".

وختم: "يمكنك أن ترى أنه ليس خطأ، لذلك نتساءل من استدعي الحكم (لمشاهدة اللعبة)، هل كان من غرفة الفيديو أم يكون كانتاليخو (رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني) أو كلوس غوميز (مسؤول تقنية الفيديو باتحاد الكرة) قد اتصل به!".

المصدر: "وسائل إعلام"