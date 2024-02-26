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رئيس ناد قطر يثير الجدل بنزوله إلى أرض الملعب ومطالبة فريقه بالانسحاب

الرياضة

رئيس ناد قطر يثير الجدل بنزوله إلى أرض الملعب ومطالبة فريقه بالانسحاب
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شهدت مباراة قمة الجولة 14 من دوري نجوم قطر بين المتصدر السد ووصيفه الوكرة حدثا غريبا على الملاعب القطرية وهو نزول رئيس النادي الأخير لأرض الملعب ومطالبة فريقه بالانسحاب من الملعب.

وسيطر التعادل السلبي على مجريات اللقاء في استاد الجنوب، لينطلق الجدل بعدم احتساب الحكم ركلة جزاء طالب بها عمر صلاح لاعب الوكرة ومن ثم احتسابه لركلة جزاء بعد العودة إلى تقنية الفيديو لصالح السد بعد لمسة يد على حمدي فتحي لاعب الوكرة داخل منطقة جزائه.

وأثارت اللقطتان معا غضب مسؤولي الوكرة وما كان من الشيخ خليفة بن حسن آل ثاني رئيس النادي إلا النزول إلى أرض الملعب ومطالبة فريقه بالانسحاب من المباراة وسط ذهول الجميع، وبعد دقائق عصيبة تم احتواء الموقف وتراجع الرئيس وعاد للمدرجات.

المثير أن أكرم عفيف تصدى لركلة الجزاء وسددها خارج المرمى ليهدر على فريقه فرصة التقدم باللقاء.

ويتصدر السد قمة ترتيب الدوري القطري برصيد 32 نقطة من 13 مباراة وخلفه نادي الوكرة برصيد 28 نقطة من 12 مباراة.

المصدر: "وسائل إعلام"

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