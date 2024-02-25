كأس الاتحاد الإفريقي.. فيوتشر يعود بتعادل ثمين من جنوب إفريقيا ويقترب من بلوغ ربع النهائي

عزز مودرن فيوتشر المصري حظوظه في بلوغ ربع نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتعادله مع مضيفه سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي1-1 ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الأولى.

وعلى ملعب "لوكاس ماستربيسز موريبي"، تقدم فيوتشر بهدف علي زعزع مستغلا تمريرة أحمد عاطف لحظة خروج الحارس ريكاردو جوس بالخطأ من مرماه ليسددها مباشرة في المرمى الخالي في الدقيقة 30، وعادل النتيجة لسوبر سبورت، تندامودزيمو ماتودزي من عرضية إفيوي باليتي حولها رأسية سكنت الزاوية العليا اليمنى لمرمى الحارس محمود عبد الرحيم "جنش" (69).

ورفع مودرن فيوتشر رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني، فيما ودع سوبر سبورت البطولة بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث.

وينتظر فيوتشر نتيجة اللقاء الذي سيقام لاحقا بين الهلال الليبي رابع الترتيب بثلاث نقاط مع اتحاد العاصمة الجزائري المتأهل رسميا بعد تصدره للمجموعة بعشر نقاط، لحسم تأهله في حال تعادل أو خسارة الهلال، وفي حال فوز الأخير يتأجل حسم تأهل فيوتشر لمباراته في الجولة الأخيرة ضد الهلال في القاهرة.

المصدر: وكالات