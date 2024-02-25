ليفربول يتعرض لضربة مؤلمة في مباراته ضد تشيلسي في نهائي كأس الرابطة (فيديو)

تعرض نادي ليفربول لضربة مؤلمة خلال نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، مساء اليوم الأحد، أمام تشيلسي.

وفي الدقيقة 28، تعرض لاعب وسط ليفربول، الهولندي رايان غرافينبرش، لإصابة خطيرة، بعد تدخل عنيف من مويسيس كايسيدو لاعب تشيلسي.

Just a reminder that this was not a yellow card or red card. Gravenberch was taken out in a stretcher.



Caicedo is out there still tackling people like there’s no repercussions. pic.twitter.com/tEhjHhtBbn — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) February 25, 2024

No red card



No yellow card



No free-kick



Gravenberch being stretchered off after 25 minutes pic.twitter.com/13mx4U7O7j — Viktor Fagerström (@ViktorFagerLFC) February 25, 2024

Gravenberch cannot even walk on after the dirty challenge by caicedo, not even a yellow card ..!!#CarabaoCupFinal | #LIVCHEpic.twitter.com/qCRFhwygLF — Haroon Mustafa (@CRICFOOTHAROON) February 25, 2024

ولم يتمكن غرافينبرش من إكمال اللقاء، بعد إصابته في الكاحل، ليخرج على نقالة، ودخل جو غوميز بدلا منه وسط غضب عارم من المدرب يورغن كلوب، لأن الحكم لم يحتسب أي مخالفة على كايسيدو ولم ينذره.

ويمر ليفربول حاليا بأزمة إصابات غير مسبوقة، وسط غياب محمد صلاح، ودومينيك سوبوسلاي، وديوغو جوتا، وترينت ألكسندر أرنولد، وأليسون بيكر، ونونيز وجويل ماتيب، وكورتيس جونز، وتياغو ألكانتارا، وستيفان بايسيتيتش.

المصدر: وكالات