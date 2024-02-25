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ليفربول يتعرض لضربة مؤلمة في مباراته ضد تشيلسي في نهائي كأس الرابطة (فيديو)

الرياضة

ليفربول يتعرض لضربة مؤلمة في مباراته ضد تشيلسي في نهائي كأس الرابطة (فيديو)
AP
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تعرض نادي ليفربول لضربة مؤلمة خلال نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، مساء اليوم الأحد، أمام تشيلسي.

وفي الدقيقة 28، تعرض لاعب وسط ليفربول، الهولندي رايان غرافينبرش، لإصابة خطيرة، بعد تدخل عنيف من مويسيس كايسيدو لاعب تشيلسي.

ولم يتمكن غرافينبرش من إكمال اللقاء، بعد إصابته في الكاحل، ليخرج على نقالة، ودخل جو غوميز بدلا منه وسط غضب عارم من المدرب يورغن كلوب، لأن الحكم لم يحتسب أي مخالفة على كايسيدو ولم ينذره.

ويمر ليفربول حاليا بأزمة إصابات غير مسبوقة، وسط غياب محمد صلاح، ودومينيك سوبوسلاي، وديوغو جوتا، وترينت ألكسندر أرنولد، وأليسون بيكر، ونونيز وجويل ماتيب، وكورتيس جونز، وتياغو ألكانتارا، وستيفان بايسيتيتش.

المصدر: وكالات

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