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روغاني يعيد يوفنتوس إلى سكة الانتصارات بهدف "قاتل" في شباك فروزينوني

الرياضة

روغاني يعيد يوفنتوس إلى سكة الانتصارات بهدف
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أنقذ دانيلي روغاني يوفنتوس من البقاء للمباراة الخامسة تواليا من دون فوز، وأهداه ثلاث نقاط ثمينة بهدف "قاتل" على حساب فروزينوني (3-2) ضمن المرحلة الـ26 من الدوري الإيطالي يوم الأحد.

وسجل أهداف فريق "السيدة العجوز"، الصربي دوشان فلاهوفيتش "هدفين" في الدقيقتين 3 و32، وروغاني (90+5)، مقابل هدفي فروزينوني عبر المغربي وليد شديرة (14)، وماركو بريشيانيني (27).

وقلص يوفنتوس صاحب المركز الثاني الفارق بينه وبين إنتر المتصدر إلى ست نقاط، علما بأن الأخير سيلعب في وقت لاحق أمام مضيفه ليتشي مع فرصة إعادة الفارق إلى تسع نقاط، في حين أنه يملك أيضا مباراة أخرى مؤجلة.

في المقابل، تجمد رصيد فروزينوني عند 23 نقطة في المركز الـ16.

المصدر: وكالات

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