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مهاجم بوردو إيليس يدخل في غيبوبة بعد تعرضه لإصابة خطيرة في لقاء غانغان

الرياضة

مهاجم بوردو إيليس يدخل في غيبوبة بعد تعرضه لإصابة خطيرة في لقاء غانغان
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ذكرت تقارير فرنسية، أن المهاجم الهندوراسي ألبرت إيليس دخل في غيبوبة عقب تعرضه لإصابة خطيرة خلال مباراة فريقه بوردو ضد غانغان في بطولة فرنسا للدرجة الثانية لكرة القدم أمس السبت.

ووفقا لهذه التقارير، فقد خضع لاعب بوردو لعملية جراحية ناجحة مساء أمس السبت بعد دخوله في غيبوبة مستحثة.

ولم يؤكد نادي بوردو هذه المعلومات مرجعا السبب إلى السرية الطبية.

وفقد إيليس (28 عاما) وعيه بعد 40 ثانية فقط من انطلاق المباراة عندما حاول استقبال كرة عرضية واصطدم برأس مدافع غانغان، دوناتيان غوميز.

ورغم أن غوميز تعافى سريعا، إلا أن إيليس فقد وعيه ودخل الطاقم الطبي لعلاجه لدقائق عدة قبل أن يتم إخراجه محمولا من الملعب.

وكان إيليس، الملقب بـ"لا بانتيريتا" (النمر الصغير)، صنع اسمه مع هيوستن في الدوري الأمريكي لكرة القدم قبل أن ينتقل إلى أوروبا في عام 2020 من بوابة نادي بوافيشتا البرتغالي وصولا إلى بوردو في عام 2021.

وبدأ اللاعب الهندوراسي مسيرته الدولية عام 2014، وشارك في 64 مباراة مع منتخب بلاده مسجلا 13 هدفا.

المصدر: وكالات

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