الروسي خاتشانوف بطلا لدورة قطر المفتوحة

توج الروسي كارين خاتشانوف بلقب بطولة قطر المفتوحة للتنس بفوزه على التشيكي جاكوب مينسيك في المباراة النهائية.

وجاء فوز خاتشانوف المصنف ثانيا في البطولة على مينسيك (غير مصنف) بمجموعتين دون رد وبواقع 7-6، و6-4 في غضون ساعة و49 دقيقة.

KAREN KHACHANOV IS YOUR DOHA 2024 CHAMPION!!! LFFGGGG! pic.twitter.com/txGVAj8x78 — Irina (@atpobsessed) February 24, 2024

وبانتصاره اليوم، حافظ خاتشانوف لروسيا على لقب بطولة قطر المفتوحة، بعدما توج مواطنه دانيل مدفيديف بنسخة العام الماضي على حساب البريطاني أندي موراي.

وحصد خاتشانوف لقبه السادس في مسيرته الاحترافية، والخامس في البطولات من فئة 250 نقطة، والأول هذا الموسم.

ويبلغ خاتشانوف من العمر 27 عاما، ويحتل المركز الـ17 في تصنيف اتحاد لاعبي التنس المحترفين، وحقق أفضل نتيجة له في البطولات الأربع الكبرى بوصوله إلى الدور نصف النهائي في بطولة أستراليا المفتوحة (2023) وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة (2022).

وفي عام 2021، توج خاتشانوف بالميدالية الفضية الأولمبية في الفردي، وفاز بكأس ديفيس مع منتخب روسيا.

المصدر: تاس