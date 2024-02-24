مانشستر سيتي يقتنص فوزا صعبا من بورنموث ويشدد الخناق على ليفربول

واصل مانشستر سيتي، حامل اللقب، ملاحقة ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي بعدما حقق فوزا صعبا وثمينا على مضيفه بورنموث بهدف دون رد يوم السبت ضمن الجولة الـ26.

وسجل الجناح فيل فودين الهدف الوحيد في المباراة في الشوط الأول وبالتحديد في الدقيقة 24، عندما تابع الكرة من مسافة قريبة في المرمى، بعدما تصدى حارس بورنموث لمحاولة المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند.

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وفي الشوط الثاني، تحرك لاعبو بورنموث بشكل نشيط وصنع مهاجموه العديد من الفرص السانحة لكن دفاع مان سيتي وحارسه إيدرسون كانوا لها بالمرصاد.

وبهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني، مقلصا الفارق بينه وبين ليفربول المتصدر إلى نقطة واحدة، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 28 نقطة في المركز الـ13.

المصدر: RT