وليد الفراج يرد على رضا عبد العال بعد وصفه للدوري السعودي بـ"دوري المبطلين"

انتقد الإعلامي السعودي وليد الفراج، لاعب الأهلي والزمالك السابق رضا عبد العال، لتهكمه على الدوري السعودي لكرة القدم ووصفه دوري روشن بأنه "دوري المبطلين".

وأعاد الفراج نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، يقول فيه عبد العال: "لا أشاهد الدوري السعودي ولا يعجبني، دوري المبطلين.. المتعة في الملاعب والجماهير وليس الأداء والفنيات".

الكابتن رضا عبدالعال 😂 زعلان .. لا دعوات للمناسبات الرياضية السعودية ولا حتى محلل في قنواتها وبرامجها.. الراجل مقموص شوية بس فاته ان هذة الطريقة مش حتجيب نتيجة .. صدقني 😎pic.twitter.com/qYHQ5oI4H2 — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) February 23, 2024

وأرفق الإعلامي السعودي الفيديو بتعليق جاء فيه: "الكابتن رضا عبد العال حزين، لا دعوات للمناسبات الرياضية السعودية ولا حتى محلل في قنواتها وبرامجها، الرجل حزين، لكن فاته أن هذة الطريقة ليس لها نتيجة، صدقني".

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وكانت أندية الدوري السعودي أبرمت صفقات كبيرة في العام الماضي لرفع مستوى الدوري المحلي من خلال ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو (النصر)، الفرنسي كريم بنزيما إلى جانب مواطنه وزميله الحالي نغولو كانتي (الاتحاد)، البرازيلي نيمار (الهلال)، الجزائري رياض محرز (الأهلي).

المصدر: RT