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فلورنتينو بيريز يوجه رسالة لوالدة مبابي وسط ارتباط نجلها بالانتقال لريال مدريد

الرياضة

فلورنتينو بيريز يوجه رسالة لوالدة مبابي وسط ارتباط نجلها بالانتقال لريال مدريد
Globallookpress
رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز
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كشفت تقارير إسبانية، أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، وجه رسالة لفايزة العماري والدة ووكيلة أعمال النجم الفرنسي كيليان مبابي المرتبط بالانتقال للنادي الملكي.

وذكرت تقارير عديدة أن مبابي وقع بالفعل عقود انتقاله إلى ريال مدريد، بينما قالت مصادر أخرى إن هناك تفاصيل لم تحسم بالفعل بين اللاعب وإدارة الريال.

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ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، قالت مصادر مقربة من مبابي إن اللاعب لديه بالفعل عقده مع ريال مدريد، وكل شيء متفق عليه بالكامل بين الطرفين.

وكشفت أن بيريز قال في رسالة لفايزة العماري: "كيليان سيحطم كل الأرقام القياسية مع ريال مدريد، ليس لدينا أدنى شك في ذلك".

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان مع نهاية الموسم الحالي، وأبلغ المهاجم الدولي الفرنسي مطلع فبراير الجاري، إدارة النادي الباريسي نيته بالرحيل مع نهاية عقده.

المصدر: وكالات

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